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Renuka Odedra

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Equipaciones de Sudáfrica para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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La inspiración clásica se une al estilo moderno en las equipaciones de Sudáfrica para 2026.

Tras 16 años fuera, Sudáfrica regresa a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y, con ello, llega la ilusión por la nueva equipación. La selección inicia una alianza con adidas a partir de 2026. Inspirada en la mítica camiseta de 2010, la equipación local representa el orgullo de un momento clave para el fútbol sudafricano y avanza con confianza hacia una nueva era.

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Tienda: Equipaciones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Sudáfrica

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    Equipación local de Sudáfrica

    La colaboración de Sudáfrica con adidas, que comenzará en 2026, arranca con una nueva equipación local para los Bafana Bafana y las Banyana Banyana. El diseño es una audaz evolución del clásico que refleja el espíritu del fútbol sudafricano.

    La camiseta de local para 2026/27 mantiene la base amarilla con ribetes verdes, símbolos de orgullo nacional. Detalles mejorados y una confección más refinada modernizan su silueta, creando un uniforme de alto rendimiento listo para el fútbol actual.

    El diseño rinde homenaje a las 12 lenguas oficiales del país, simbolizando la diversidad y la unidad nacional. La réplica de adulto cuesta unas 85 libras, la versión auténtica 120 libras y la infantil alrededor de 60 libras, según el distribuidor.

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    Equipación de visitante de Sudáfrica

    La camiseta de visitante muestra los emblemáticos colores verde y dorado de Sudáfrica. El verde tradicional, símbolo de su identidad deportiva, se combina con detalles en blanco y dorado en el cuello, los puños y los logotipos. Este diseño une tradición y elegancia y refleja la ambición de la nación en el fútbol.

    La réplica de adulto cuesta unas 85 libras, la versión auténtica 120 libras y la infantil alrededor de 60 libras, según el distribuidor.

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