Puma ha presentado las equipaciones de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Los «All Whites» lucirán diseños que fusionan la cultura maorí con un estilo contemporáneo.

Combinan el clásico helecho plateado con nuevos detalles inspirados en la cultura maorí, reflejando patrimonio y modernidad.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones local y visitante de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo de 2026.

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