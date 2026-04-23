Equipaciones de Noruega para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Noruega afrontará la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con una identidad renovada: Nike prepara equipaciones inspiradas en su patrimonio, pero modernizadas para una nueva generación.

Con estrellas como Erling Haaland en la delantera, se espera que la nueva identidad visual cobre mayor relevancia en su regreso al escenario mundial.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Noruega para el Mundial de 2026: diseños de local y visitante, fecha de lanzamiento y precios.

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