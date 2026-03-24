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France 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Francia ha presentado sus equipaciones para el Mundial de 2026, y desde luego no son nada convencionales.

Ahora que el torneo se traslada a Norteamérica, Nike y la Federación Francesa de Fútbol han recurrido a la historia para presentar una colección inspirada en uno de los símbolos más emblemáticos que unen a ambas naciones: la Estatua de la Libertad. El resultado es una audaz combinación de tradición e innovación, en la que la identidad tradicional de Les Bleus se reinterpreta desde una perspectiva fresca y moderna.

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Desde una refinada camiseta local azul marino con detalles de primera calidad hasta un atrevido look visitante en verde menta, diferente a todo lo que Francia haya lucido antes, estas equipaciones ya están dando mucho que hablar antes del torneo.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Francia para el Mundial de 2026, incluidos los detalles de diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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Tienda: Equipaciones de Francia para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

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    Equipación local de Francia

    Francia se mantiene fiel a sus raíces para 2026, pero con un toque de lujo.

    La camiseta local se presenta en un intenso azul «Game Royal», realzado por detalles metálicos en cobre en el escudo y el logotipo de Nike. La elección del color tampoco es casual, ya que los detalles en cobre son un guiño al material original de la Estatua de la Libertad antes de su oxidación.

    En cuanto al diseño, Nike ha dado un paso adelante. La camiseta presenta un estampado tonal en toda la superficie que incorpora gráficos inspirados en la FFF, lo que le da un aspecto más texturizado y vanguardista que las equipaciones de torneos anteriores. Un moderno cuello de polo, blanco en la parte delantera y que se difumina hacia el azul marino en la parte trasera, añade un toque clásico, rematado con sutiles detalles tricolores.

    Se trata de una evolución limpia del look tradicional de Francia, familiar a primera vista, pero repleta de detalles al observarla de cerca.

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    Equipación visitante de Francia

    Si la equipación local apuesta por la discreción, la de visitante hace exactamente lo contrario.

    Francia ha apostado por un diseño atrevido con una base en verde menta, una novedad en la historia del país, combinada con logotipos y detalles en color cobre. La combinación de colores hace referencia directa a la superficie oxidada de la Estatua de la Libertad, vinculándose con el tema más amplio de la historia franco-estadounidense.

    Conocida internamente como el concepto «Liberté», la equipación celebra el vínculo cultural entre Francia y Estados Unidos, ya que la propia estatua fue un regalo de Francia en 1886.

    Los toques finales incluyen detalles tricolores en los puños de las mangas y un escudo con efecto cobre, lo que ayuda a equilibrar un diseño que ya es uno de los más distintivos de todo el ciclo del Mundial de 2026.

    Te guste o no, es toda una declaración de intenciones.

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