Equipaciones de Francia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Francia se mantiene fiel a sus raíces para 2026, pero con un toque de lujo.

La camiseta local luce un azul “Game Royal” intenso con detalles metálicos cobrizos en el escudo y el logo de Nike, un guiño al material original de la Estatua de la Libertad.

El diseño da un salto: un estampado tonal recubre la tela con motivos de la FFF y aporta textura vanguardista. El cuello polo, blanco delante y azul marino detrás, incluye un discreto detalle tricolor.

Es una evolución elegante del clásico francés: familiar de lejos, repleta de detalles de cerca.