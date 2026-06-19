Equipaciones de Estados Unidos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La espera terminó. Con el Mundial 2026 en casa, todos miran el rendimiento y el uniforme del USMNT.

Nike y la Federación Estadounidense de Fútbol presentan la colección «Stars & Stripes», que une tradición y modernidad. Las icónicas rayas «Waldo» vuelven en la camiseta local, y la elegante equipación visitante, totalmente oscura, ya genera revuelo en Internet.

No es solo una cuestión de equipaciones, sino el look que marcará un Mundial en casa. A pocos días del 11 dejunio, te contamos todo sobre las equipaciones de la selección masculina de EE. UU. para el Mundial 2026: diseño, lanzamiento y precios.

Más noticias sobre el Mundial de la FIFA 2026:

Camisetas del Mundial 2026: ya se conocen las equipaciones de Argentina, Alemania, México, España y el resto de grandes selecciones.

adidas presenta las equipaciones locales para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de 22 de sus federaciones

Balón oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: precio, ofertas y dónde comprar el adidas Trionda

Tienda: Equipaciones de EE. UU. para la Copa del Mundo de la FIFA 2026