Equipaciones de Egipto para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La equipación local de Egipto es muy simbólica. El rojo intenso se funde en el pecho con tonos más oscuros, sobre los que destacan motivos geométricos angulares que evocan los jeroglíficos antiguos y la energía del Cairo moderno. Los detalles en negro y dorado refuerzan prestigio y ambición. De aire monumental, refleja la rica historia futbolística y cultural del país.















