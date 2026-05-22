Equipaciones de Curazao para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Las equipaciones de Curazao para el Mundial 2026, firmadas por adidas, reflejan la «Identidad isleña» y fusionan la geografía y la cultura del país. Al ser su debut histórico, celebran lo que hace única a esta isla caribeña.
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