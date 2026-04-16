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Canada 2026 home and away kitNike
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Canada

Las equipaciones de Canadá para el Mundial 2026 por fin ofrecen identidad, ambición y un diseño llamativo.

Canadá ha presentado sus esperadas equipaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026, diseñadas exclusivamente por Nike para el país anfitrión.

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Tras quedarse sin un diseño exclusivo en 2022, la selección masculina de Canadá afronta su Mundial en casa con la atrevida identidad «Full Tilt», que mezcla tradición, innovación y un claro simbolismo nacional.

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Tienda: Equipaciones de Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Canada 2026 home kitNike

    Equipación local de Canadá

    La equipación local de Canadá para 2026 es fiel a la tradición, pero con un diseño moderno y llamativo. La camiseta es roja y lleva un gráfico bicolor de la hoja de arce en la parte delantera, un claro guiño al símbolo del país.

    Nike coloca la hoja de arce en el centro como símbolo de unidad y progreso, mientras que los detalles técnicos se inspiran en la ropa de montaña canadiense. Los ribetes negros aportan contraste y la tecnología Aero-FIT garantiza ventilación y comodidad en el campo.

    El resultado es una equipación clásica y enérgica, pensada para destacar en casa.

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    Equipación visitante de Canadá

    La equipación visitante de Canadá es más experimental y agresiva. Su fondo negro con un estampado blanco de hielo fracturado rinde homenaje a los deportes de invierno del país y a su resiliencia.

    Esta atrevida dirección visual se alinea con la visión de Nike para 2026, que busca que las equipaciones de visitante sean declaraciones de futuro.

    Contrasta con la equipación local y refleja un carácter vanguardista y mucha energía de cara al torneo.

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