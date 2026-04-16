Equipaciones de Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Canadá ha presentado sus esperadas equipaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026, diseñadas exclusivamente por Nike para el país anfitrión.

Tras quedarse sin un diseño exclusivo en 2022, la selección masculina de Canadá afronta su Mundial en casa con la atrevida identidad «Full Tilt», que mezcla tradición, innovación y un claro simbolismo nacional.

Descubre los detalles de las equipaciones local y visitante, la fecha de lanzamiento y sus precios.

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