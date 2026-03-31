Equipaciones de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya están aquí las equipaciones de Brasil para el Mundial de 2026 y, como siempre, la Seleção no se anda con tonterías.

Con cinco estrellas en el pecho y la historia de su lado, las expectativas siempre son altísimas cuando se trata del aspecto de Brasil en el escenario más importante. Nike ha respondido combinando tradición e innovación, presentando una camiseta local que se mantiene fiel a los colores más emblemáticos del fútbol, junto con una equipación visitante atrevida, con la marca Jordan, que marca un nuevo rumbo.

Desde sutiles guiños a 1970 hasta uno de los diseños alternativos más llamativos del torneo, la colección de Brasil para 2026 ya está en boca de todos.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Brasil para el Mundial de 2026, incluidos los detalles de diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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