Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Adidas renueva el clásico diseño de Argentina con una versión moderna de las rayas albicelestes. La equipación local para 2026 muestra un degradado de tres tonos de azul en las franjas cielo, homenaje a los tres títulos mundiales de 1978, 1986 y 2022. El diseño, limpio y cargado de historia, une tradición y vanguardia, y añade el detalle “1896” en la nuca en honor a la fundación de la AFA. El resultado es una camiseta que refleja la identidad futbolística de Argentina y homenajea sus épocas fundacionales.

Los precios son asequibles: camisetas infantiles desde 50 £ y modelos de adulto desde 85 £, según acabado y corte.