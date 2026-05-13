Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Argentina, vigente campeona del mundo, presenta su nueva equipación local de adidas para el Mundial 2026. Las clásicas rayas blancas y azul cielo regresan con un toque moderno: un degradado de tres tonos que celebra sus tres títulos en 1978, 1986 y 2022. En la nuca, el detalle “1896” recuerda la fundación de la AFA, y los acabados en azul marino aportan elegancia.
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