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Argentina FIFA World Cup 26 Mac Allisteradidas
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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De 1978 a 2022: la equipación local de Argentina para 2026 rinde homenaje a la historia de la Copa del Mundo

Argentina, vigente campeona del mundo, presenta su nueva equipación local de adidas para el Mundial 2026. Las clásicas rayas blancas y azul cielo regresan con un toque moderno: un degradado de tres tonos que celebra sus tres títulos en 1978, 1986 y 2022. En la nuca, el detalle “1896” recuerda la fundación de la AFA, y los acabados en azul marino aportan elegancia.

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Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

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    Equipación local de Argentina

    Adidas renueva el clásico diseño de Argentina con una versión moderna de las rayas albicelestes. La equipación local para 2026 muestra un degradado de tres tonos de azul en las franjas cielo, homenaje a los tres títulos mundiales de 1978, 1986 y 2022. El diseño, limpio y cargado de historia, une tradición y vanguardia, y añade el detalle “1896” en la nuca en honor a la fundación de la AFA. El resultado es una camiseta que refleja la identidad futbolística de Argentina y homenajea sus épocas fundacionales.

    Los precios son asequibles: camisetas infantiles desde 50 £ y modelos de adulto desde 85 £, según acabado y corte.

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    Equipación visitante de Argentina

    La camiseta de visitante se inspira en el arte argentino y muestra un motivo azul en espiral que evoca diseños tradicionales. Toques de blanco sobre fondo negro realzan las líneas estilizadas, los arabescos florales y las enredaderas, creando un contraste llamativo. En la nuca se graba la palabra «Argentina» flanqueada por el Sol de Mayo. 

    La nueva equipación visitante tiene precios asequibles: camisetas infantiles desde 50 £ y modelos de adulto desde 85 £, según acabado y corte.

    Consíguelas en adidas.