Equipaciones de Argelia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Las equipaciones de Argelia para el Mundial 2026 presentan una identidad renovada que combina narrativa cultural con la estética limpia de adidas. Inspiradas en las dunas del Sáhara, ofrecen un diseño inconfundiblemente argelino y sin recargas.

Detalles en verde, texturas refinadas y guiños a la tradición conectan a jugadores y aficionados con un mismo orgullo de pertenencia, listos para el viaje a Norteamérica.

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