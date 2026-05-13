Equipaciones de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Las equipaciones de Alemania para el Mundial 2026, últimas de Adidas, rinden homenaje a su rica historia futbolística.
La camiseta local recupera el espíritu de triunfos pasados con rombos y chevrones que evocan las equipaciones de las victorias alemanas. Se completa con una atrevida opción para visitantes. Ambas mezclan nostalgia, alto rendimiento y orgullo nacional.
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