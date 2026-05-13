Equipaciones de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La camiseta de local rinde homenaje a las más legendarias de Alemania en los Mundiales. Fondo blanco limpio con rombos y chevrones en negro, rojo y dorado que evocan las camisetas ganadoras de 1990 y 2014. Cuatro estrellas sobre el escudo recuerdan los títulos de 1954, 1974, 1990 y 2014.

Se completa con pantalón corto negro y medias blancas que repiten el motivo de rombos, uniendo tradición y modernidad.

Se puso a la venta el 6 de noviembre de 2025 y se puede comprar en la tienda global de adidas, la tienda de la DFB y en establecimientos seleccionados. La versión auténtica cuesta 120 £ y la réplica, 85 £.