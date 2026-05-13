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adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidas
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Un clásico moderno: la equipación de Alemania para el Mundial 2026 evoca sus legendarias victorias pasadas.

Las equipaciones de Alemania para el Mundial 2026, últimas de Adidas, rinden homenaje a su rica historia futbolística.

La camiseta local recupera el espíritu de triunfos pasados con rombos y chevrones que evocan las equipaciones de las victorias alemanas. Se completa con una atrevida opción para visitantes. Ambas mezclan nostalgia, alto rendimiento y orgullo nacional.

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Tienda: Equipaciones de Alemania para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

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    Equipación local de Alemania

    La camiseta de local rinde homenaje a las más legendarias de Alemania en los Mundiales. Fondo blanco limpio con rombos y chevrones en negro, rojo y dorado que evocan las camisetas ganadoras de 1990 y 2014. Cuatro estrellas sobre el escudo recuerdan los títulos de 1954, 1974, 1990 y 2014.

    Se completa con pantalón corto negro y medias blancas que repiten el motivo de rombos, uniendo tradición y modernidad.

    Se puso a la venta el 6 de noviembre de 2025 y se puede comprar en la tienda global de adidas, la tienda de la DFB y en establecimientos seleccionados. La versión auténtica cuesta 120 £ y la réplica, 85 £.

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    Equipación visitante de Alemania

    Siguiendo la línea visual de la equipación local, los chevrones diagonales se reinterpretan como un estampado integral en azul marino, formando una repetición rítmica de tres formas entrelazadas. La paleta mezcla tonos de distintas épocas de la DFB: el azul de las sudaderas de 1954, el azul y blanco de las camisetas de entrenamiento de los 60, 70 y 80, y el aguamarina de las prendas de los 90. El resultado es un diseño llamativo y potente. En el dobladillo, una etiqueta con la bandera recuerda la colaboración entre adidas y Alemania desde 1954.

    La camiseta auténtica cuesta 120 £ y la réplica, 85 £.

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