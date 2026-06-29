Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidas
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Alemania para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

SHOPPING
KITS
Alemania
World Cup

Un clásico moderno: la equipación de Alemania para el Mundial 2026 evoca sus legendarias victorias pasadas.

Las equipaciones de Alemania para el Mundial 2026 marcan el final de una era. Adidas presenta un diseño inspirado en la historia futbolística del país, un canto del cisne antes de cambiar de proveedor.

La camiseta local recupera los rombos y chevrones de las equipaciones ganadoras, mientras que la visita promete un diseño atrevido. Ambas mezclan nostalgia, alto rendimiento y orgullo nacional.

Compra las equipaciones de Alemania para el Mundial en adidas. Comprarahora

Más noticias sobre el Mundial de la FIFA 2026:

  • 👕 Equipaciones del Mundial 2026: se desvelan todas las camisetas de las principales selecciones
  • 🎟️ Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026
  • 📺 Dónde ver la Copa del Mundo de la FIFA 2026
  • ⚽️ Balón oficial: dónde comprar el adidas Trionda

Tienda: Equipaciones de Alemania para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 3adidas

    Equipación local de Alemania

    La camiseta de local rinde homenaje a las más legendarias de Alemania en los Mundiales. Sobre una base blanca destacan rombos y chevrones en negro, rojo y dorado que evocan los diseños de 1990 y 2014. Cuatro estrellas sobre el escudo recuerdan los títulos de 1954, 1974, 1990 y 2014.

    El conjunto se completa con pantalón corto negro y medias blancas que repiten el motivo de rombos, uniendo tradición y modernidad.

    Se puso a la venta el 6 de noviembre de 2025 y se puede comprar en la tienda global de adidas, en la tienda de la DFB y en establecimientos seleccionados. La versión auténtica cuesta 120 £ y la réplica, 85 £.

    Consíguelas en adidas. Comprarahora.

    • Anuncios
  • Germany Away kit WC 26adidas

    Equipación de visitante de Alemania

    Los chevrones diagonales, ahora en azul marino, se repiten en todo el diseño formando un estampado rítmico de tres formas entrelazadas. La paleta mezcla tonos de distintas épocas de la DFB: un guiño a las camisetas azules con cremallera de 1954, a las equipaciones de entrenamiento azul y blanca de los 60, 70 y 80, y detalles en aguamarina que recuerdan a la ropa de entrenamiento de los 90. El resultado es un diseño llamativo y contundente. En el dobladillo, una discreta etiqueta con la bandera recuerda la larga colaboración entre adidas y Alemania desde 1954.

    La camiseta auténtica cuesta 120 £ y la réplica, 85 £.

    Compra las equipaciones de Alemania para el Mundial en adidas. Comprarahora

World Cup
Alemania crest
Alemania
ALE
Paraguay crest
Paraguay
PAR