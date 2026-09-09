Equipación del Wrexham 2026-27: nueva camiseta local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

El ascenso del Wrexham en la EFL no muestra signos de desaceleración, y sus propietarios de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, se están asegurando de que los Red Dragons vuelvan a estar a la altura en imagen. Junto al fabricante de equipaciones Macron, el club galés ha presentado oficialmente su nueva imagen para la campaña 2026-27, combinando una estética moderna y de alto rendimiento con claros guiños a la herencia industrial local y a la identidad cultural.
GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Wrexham para la temporada 2026-27, incluido dónde pueden comprarlas los aficionados.