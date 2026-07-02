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West Ham 2026-27 home kit 1New Balance
Renuka Odedra

Traducido por

Equipación del West Ham 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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West Ham
West Ham United Women

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del West Ham para la temporada 2026-27.

El West Ham United inicia una nueva era para la temporada 2026-27, por lo que su próxima colección de equipaciones es una de las más esperadas. Aunque los diseños y tejidos de las camisetas de visitante y tercera aún son secretos, la reorganización de los patrocinios del club ya nos da una idea clara de cómo serán las nuevas equipaciones.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del West Ham para la temporada 2026-27: fechas de lanzamiento, precio, inspiración del diseño y dónde podrán comprarlas los aficionados.

  • West Ham 2026-27 home kit New Balance

    Equipación local del West Ham 2026-27: fecha de lanzamiento y precio.

    La equipación local del West Ham para la temporada 2026-27 recupera las emblemáticas mangas en «Bonds Blue» y apuesta por un diseño atrevido. Combina la tradición del club con el estilo contemporáneo de New Balance, en su primera colaboración. El cuerpo en color claret incluye sutiles chevrones tejidos y detalles en claret y azul en cuello y puños.


  • Equipación visitante del West Ham 2026-27: fecha de lanzamiento y precio.

    Los rumores sobre la equipación de visitante apuntan a un diseño limpio y ultramoderno que contraste con el aire retro de la camiseta de local. Las primeras imágenes muestran una base blanca o gris muy claro, con un posible diseño monocromático en carbón oscuro o azul marino para escudo, patrocinador y logotipos, alejándose de los habituales burdeos y azul. La idea es una camiseta lista para la calle.



  • Tercera equipación del West Ham 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Las terceras equipaciones permiten a las marcas experimentar, y los rumores indican que New Balance no se cortará en su primera campaña con el West Ham. Se espera un fondo oscuro, negro intenso o azul marino, con detalles en azul cielo eléctrico o burdeos neón en cuello, puños y logotipo para destacar bajo los focos.

    Al igual que la sutil banda en forma de chevrón de la equipación local, se rumorea que la tercera camiseta llevará un motivo gráfico abstracto y geométrico estampado en relieve sobre el tejido, inspirado en la arquitectura industrial y el legado de las fundiciones del este de Londres.