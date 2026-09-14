Equipación del Tottenham Hotspur 2026-27: nueva camiseta local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

La espera ha terminado para los aficionados del Tottenham Hotspur, ya que la nueva colección de equipaciones del club para la temporada 2026-27 ha sido presentada oficialmente. La última línea de Nike aporta una llamativa mezcla de tradición y una moderna y atrevida estética al norte de Londres, al combinar una equipación local lilywhite limpia y clásica, inspirada en las icónicas equipaciones de los Spurs de mediados de la década de 1980, con un llamativo diseño gráfico de alta energía para la equipación visitante, pensado para el futuro.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Tottenham Hotspur para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.