Equipación del Real Madrid 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

La tercera equipación recupera el rosa vivo, tono apreciado por los aficionados que no se veía desde hace seis temporadas. Inspirada en formas geométricas y arte latinoamericano, la camiseta luce un estampado abstracto de lunares en rosa brillante.
Para mantener la elegancia, adidas añade detalles en blanco: cuello en V, puños anchos y logotipos monocromáticos. Como el resto de la colección, las iniciales «RMCF» aparecen detrás del cuello con una tipografía retro.
Su lanzamiento está previsto para agosto de 2026.