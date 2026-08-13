Construida sobre la icónica base blanca del club, la camiseta reúne elementos reconocibles con texturas refinadas y detalles sutiles, dando como resultado un diseño cuidado y moderno, sin perder la claridad que define al Real Madrid en casa.

Los detalles en verde oscuro enmarcan el diseño en el cuello y los puños de las mangas, que incluyen un intrincado estampado en el tejido inspirado en la geometría de diamantes y perlas presentes en la corona del club, trasladando la artesanía y la excelencia a una estética moderna de rendimiento. Las tres franjas de adidas en los hombros presentan un inesperado toque de rosa, que conecta la camiseta con la identidad estacional más amplia y añade energía al conjunto.

La equipación ya está disponible para su compra, con un precio inicial de la réplica de adulto a partir de unas 80 £ y de la versión auténtica de jugador desde 110 £.



