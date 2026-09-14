Equipación del Rangers 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

Con un regreso a las clásicas inspiraciones retro, Umbro ha presentado una nueva línea de lanzamientos encabezada por una tradicional equipación local con las icónicas finas rayas verticales, que honra la historia de Ibrox mientras prepara una nueva campaña en la Scottish Premiership y en Europa.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Rangers para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.