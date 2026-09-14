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Rangers 2026-27 home kit 1Umbro
Renuka Odedra

Traducido por

Equipación del Rangers 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Rangers para la temporada 2026-27.

Con un regreso a las clásicas inspiraciones retro, Umbro ha presentado una nueva línea de lanzamientos encabezada por una tradicional equipación local con las icónicas finas rayas verticales, que honra la historia de Ibrox mientras prepara una nueva campaña en la Scottish Premiership y en Europa.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Rangers para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

  • Rangers 2026-27 home kit Umbro

    Camiseta local del Rangers 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Diseñada sobre una base tradicional de azul real, con finas rayas verticales blancas que recorren el torso y la parte baja de la espalda. El moderno cuello de pico y los puños de las mangas están rematados con ribetes rojos y blancos, en combinación con pantalón corto blanco y medias negras clásicas con vuelta roja.


  • Rangers 2026-27 away kit Umbro

    Segunda equipación del Rangers 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La segunda equipación presenta una base en blanco roto "whisper white", diseñada para replicar la famosa escalera de mármol del interior de Ibrox Stadium. El cuello de pico azul real y los puños de las mangas incorporan un gráfico de líneas segmentadas único, inspirado directamente en el mosaico de letras del histórico letrero "RANGERS F.C." de la grada principal Bill Struth.


  • Rangers 2026-27 third kitUmbro

    Tercera equipación del Rangers 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación adopta un enfoque moderno y de alta energía, con una base negra oscura dominada por un caótico patrón geométrico fragmentado en rojo vibrante a lo largo del torso. El cuello de pico y las mangas se mantienen en negro liso para equilibrar el intenso grafismo, combinados con pantalón corto y medias negras.


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