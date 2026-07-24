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Newcastle 26/27 Home kit 1adidas
Renuka Odedra

Traducido por

Equipación del Newcastle United 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Newcastle United Women

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Newcastle United para la temporada 2026-27.

Las equipaciones del Newcastle United diseñadas por adidas para la temporada 2026-27 prometen ser las más comentadas en años. Olvidándose de los sencillos diseños de su regreso con adidas, la nueva colección apuesta por un diseño atrevido, rinde homenaje a la arquitectura de Tyneside y recupera elementos emblemáticos del club.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Newcastle United para la temporada 2026-27: fechas de lanzamiento, precio, inspiración del diseño y dónde comprarlas.

  • Newcastle 26/27 Home kit 2adidas

    Equipación local del Newcastle United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio.

    La equipación local del Newcastle United para la temporada 2026-27 reinterpreta las clásicas rayas del club con un patrón atrevido y un toque de color enérgico.

    Las tradicionales rayas blancas y negras se reinterpretan con detalles azules en el cuello redondo y las tres bandas de adidas. En el cuello destaca la urraca, símbolo del club.

    Ya a la venta: réplica desde 80 libras y versión auténtica desde 110 libras.



  • Newcastle 2026-27 away kit - closer lookNewcastle United FC

    Equipación visitante del Newcastle United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio.

    El Newcastle United usará una equipación azul marino para sus partidos fuera de casa en la temporada 2026-27. La camiseta, de cuello en V, muestra la iconografía del castillo del club sobre un fondo “azul marino nocturno” que evoca la historia de la ciudad. Incluye un escudo vintage de los años 70 y 80 y una urraca en el cuello. 



  • Tercera equipación del Newcastle United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Aunque aún no se han desvelado los diseños gráficos concretos de la tercera equipación, las primeras filtraciones apuntan a un diseño alternativo muy estilizado, de estética de alta gama propia de la moda urbana. Al igual que la camiseta de visitante, se rumorea que la tercera equipación tendrá un diseño retro, con el escudo vintage del club de las décadas de 1980 y 1990 en lugar del logotipo moderno. Se espera que use una paleta de colores distintiva, diseñada para destacar bajo los focos del estadio, completando así un trío de camisetas variado para la próxima temporada de los Magpies.

    Su lanzamiento está previsto para agosto de 2026.


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