Equipación del Newcastle United 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

Las equipaciones del Newcastle United diseñadas por adidas para la temporada 2026-27 prometen ser las más comentadas en años. Olvidándose de los sencillos diseños de su regreso con adidas, la nueva colección apuesta por un diseño atrevido, rinde homenaje a la arquitectura de Tyneside y recupera elementos emblemáticos del club.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Newcastle United para la temporada 2026-27: fechas de lanzamiento, precio, inspiración del diseño y dónde comprarlas.