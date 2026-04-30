Equipación del Celtic 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

Los diseños filtrados de la equipación local del Celtic para la temporada 2026/27 celebran el 60.º aniversario de su victoria en la Copa de Europa de 1967. Adidas rinde homenaje a los «Leones de Lisboa» con una colección inspirada en la tradición del club.

El elemento central de las tres equipaciones sería un escudo conmemorativo con bordados dorados y la inscripción «60º Aniversário», homenaje a la final en el Estádio Nacional.

La equipación local mantiene las tradicionales rayas verdes y blancas, realzadas con detalles dorados de alta calidad. El logotipo de adidas, la estrella sobre el escudo y la marca del patrocinador aparecerían en dorado. El diseño evoca la equipación del 50.º aniversario (2017-18), con líneas limpias y franjas de textura sutil que refuerzan su aire clásico y premium.

Si se mantiene el ciclo habitual, la camiseta saldrá entre mayo y junio de 2026, antes de la pretemporada. Los precios serían similares a los de años recientes: réplicas de 80 a 90 libras y ediciones auténticas de 120 a 130 libras.