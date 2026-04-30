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Equipación del Bayern de Múnich 2026-27: nuevas camisetas local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27.

Las equipaciones filtradas del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27, de estilo clásico y retro, han entusiasmado a los aficionados. Para muchos no es sorpresa: adidas diseña las camisetas del club desde hace más de 50 años.

Además, la parte trasera lucirá «FC Bayern» en lugar de «FC Bayern München».

Ninguna de estas equipaciones está confirmada oficialmente, por lo que los diseños aún podrían cambiar.

  • Equipación local del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    Los hinchas del Bayern que criticaron los últimos diseños experimentales de las camisetas estarán contentos: la equipación local 2026-27, filtrada, recupera el rojo y dorado clásicos.

    Se rumorea que finas rayas oscuras sobre un rojo intenso aportarán profundidad, con detalles dorados en cuello y puños. Los logotipos de adidas y Telekom serían blancos para contrastar.

    El club confía en que el dorado traiga suerte, pues no se usaba en una camiseta local desde el triplete de 2012-13.

    Como marca la tradición, el Bayern estrenará la nueva equipación en el último partido de Bundesliga contra el Colonia, el 16 de mayo. También podría usarla en la final de la DFB-Pokal (23 de mayo) o la de la Liga de Campeones (30 de mayo), si se clasifica.

    Aunque los precios oficiales para la temporada 2026-27 aún no se han confirmado, las equipaciones premium actuales de Adidas cuestan entre 90 y 100 € (réplicas) o entre 135 y 150 € (versión de jugador).

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  • Equipación visitante del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    Los amantes de lo retro estarán encantados —o «überglücklich»— con la esperada equipación visitante del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27.

    La equipación visitante será mayoritariamente blanca, con azul marino y rojo como secundarios, e incluirá el trébol de Adidas y el logotipo clásico del Bayern e.V., un guiño tradicional. El escudo de 1966 regresa tras 25 años.

    Se espera que salga a la venta a finales de julio, después del Mundial, con un precio aproximado de 100 € para la camiseta réplica.

  • Tercera equipación del Bayern de Múnich 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    El Bayern de Múnich mantendrá sus colores habituales: rojo (local), claro (visitante) y oscuro (tercera equipación).

    Las filtraciones de la tercera equipación para la temporada 2026-27 muestran una base en antracita o azul marino con detalles rojos y un patrón de pinceladas. Llevará el logotipo «Performance» de adidas, no el trébol.

    Se espera que salga a la venta en agosto, con un precio de réplica entre 105 € y 140 € y algo más para la versión auténtica de jugador.

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