Equipación del Bayern de Múnich 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

El Bayern de Múnich ha presentado su nueva equipación local para la temporada 2026-27, con Harry Kane como protagonista del acto previo a una gran noche europea. Diseñada por Adidas, combina la clásica combinación roja y blanca del club con un toque más moderno, ideal para los grandes escenarios.

Presentada pocos días antes del clave duelo de Champions contra el PSG, la equipación refleja la «confianza» y la «mentalidad ganadora» del Bayern en su lucha por nuevos títulos.

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