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Equipación del Aston Villa 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Aston Villa para la temporada 2026-27.

Ya se conocen los primeros detalles de las equipaciones del Aston Villa 2026-27, firmadas por adidas con un estilo atrevido y retro.

GOAL repasa todo lo que hay que saber sobre las nuevas equipaciones del Aston Villa para la temporada 2026-27: fechas de lanzamiento, precio, inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.



  • Aston Villa home kit 2adidas

    Equipación local del Aston Villa para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    La nueva equipación local del Aston Villa para la temporada 2026-27 rinde homenaje a los diseños menos convencionales en tonos burdeos y azul del club, que se remontan a la década de 1960. Inspirado en modelos de los 60 a los 2010, presenta un diseño limpio y elegante, que rompe con las mangas raglán y los detalles dorados de las últimas temporadas. 

    Su lanzamiento incluye un cortometraje inspirado en el diseño, al estilo de los documentales de Pathé de los 60, con voz en off y ritmo trepidante. El filme refleja la energía del club y muestra a la plantilla, al entrenador Unai Emery y a leyendas del pasado, con un guiño a sus éxitos europeos. 

    Se pondrá a la venta el 28 de mayo: la réplica costará unos 80 £ y la versión auténtica, desde 110 £.




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  • Equipación visitante del Aston Villa para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    Algunos aficionados del Villa se han mostrado decepcionados con la actual equipación visitante para la temporada 2025-26. Aunque el club mantendrá la base negra, añadirá detalles tricolores (burdeos, azul cielo y amarillo). Además, usará un escudo con el león solo, en lugar del escudo completo de la equipación local.

    Se rumorea que esta equipación pertenecerá a la gama «Elite» de adidas, de aire retro. Este año el logotipo del trébol apareció en la tercera equipación, pero todo indica que la visitante lo lucirá la próxima temporada.

    Su lanzamiento se espera para julio o principios de agosto, después del Mundial 2026. El precio rondaría las 110-120 libras para la versión de jugador y las 80-85 libras para la réplica de adulto.

  • Tercera equipación del Aston Villa para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Se espera que el contraste de tonos oscuros y claros de la equipación visitante y la tercera del Aston Villa se mantenga.

    La tercera equipación, con base blanca y azul muy claro, incluirá un patrón de remolinos inspirado en las puertas de Villa Park. El logotipo de adidas pasará del trébol a la versión de tres rayas tipo «montaña», colocado sobre el escudo del club en posición central.

    Se prevé que salga a finales de julio o principios de agosto, con un precio desde 80 £ para la réplica y 110 £ para la versión auténtica.