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Equipación del Arsenal 2026-27: camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Arsenal para la temporada 2026-27.

La maquinaria de marketing del Arsenal ya trabaja a pleno ritmo de cara a la temporada 2026-27 y empiezan a filtrarse los primeros detalles sobre las equipaciones. GOAL analiza todo lo revelado hasta ahora —diseños, colores, precios y fechas de lanzamiento— para que sepas lo que podrían llevar los Gunners la próxima temporada.

Así podrás ver qué llevarán jugadores como Declan Rice y Eberechi Eze en el Emirates y en los partidos fuera de casa a partir de agosto.

Recuerda que ni el club ni el fabricante han confirmado nada oficialmente, así que los diseños aún podrían variar.

  • Equipación local del Arsenal para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    Se espera que el Arsenal presente su equipación local para la temporada 2026-27 a finales de mayo.

    Conservará el clásico tono rojo y el escudo blanco monocromático, pero incluirá actualizaciones modernas, como un patrón de rayos en mangas y cuello, y una combinación de rojo y granate en las tradicionales rayas de adidas.

    Los precios se mantendrían: réplicas sobre 80 libras y ediciones de jugador cerca de 120. Hasta el lanzamiento oficial, estampados y acabados aún no están confirmados.

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  • Equipación visitante del Arsenal para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    La equipación local será una versión moderna del diseño clásico. Sin embargo, los aficionados al estilo retro están de enhorabuena: la equipación visitante del Arsenal para la temporada 2026-27 rendirá homenaje a la mítica «plátano magullado» de los primeros años noventa de adidas.

    Se inspira en la mítica equipación JVC de adidas de principios de los 90, conocida como «bruised banana», pero invierte los colores: azul marino de base con detalles en amarillo y rojo vivo.

    Para mantener la estética retro, podría reaparecer el logotipo del trébol de adidas, mientras que el escudo simplificado del cañón seguiría presente.

    Su lanzamiento se espera para julio o principios de agosto de 2026, después de la Copa del Mundo. El precio rondaría las 105-120 libras para la versión de jugador y las 80-85 libras para la réplica de adulto.

  • Tercera equipación del Arsenal para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación del Arsenal para la temporada 2026-27 será probablemente minimalista y de estilo de vida, en amarillo pálido con logotipos y ribetes en azul marino.

    Será la primera vez que el amarillo predomine en una tercera equipación desde 2012/13, aunque recuerda a la visita de 2021/22. Incluirá los característicos rayos de Adidas.

    Será la última en lanzarse, previsiblemente en agosto, con un precio estimado de 120 £ para la versión de jugador y 80 £ para la réplica de adulto.

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