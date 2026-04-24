La maquinaria de marketing del Arsenal ya trabaja a pleno ritmo de cara a la temporada 2026-27 y empiezan a filtrarse los primeros detalles sobre las equipaciones. GOAL analiza todo lo revelado hasta ahora —diseños, colores, precios y fechas de lanzamiento— para que sepas lo que podrían llevar los Gunners la próxima temporada.

Así podrás ver qué llevarán jugadores como Declan Rice y Eberechi Eze en el Emirates y en los partidos fuera de casa a partir de agosto.

Recuerda que ni el club ni el fabricante han confirmado nada oficialmente, así que los diseños aún podrían variar.