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Juventus home kit 26/27 1adidas
Renuka Odedra

Traducido por

Equipación de la Juventus 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones de la Juventus para la temporada 2026-27.

La Juventus y adidas han presentado la nueva equipación local para la temporada 2026-27, que recupera las clásicas rayas blancas y negras con algunos detalles novedosos.

GOAL repasa lo esencial: fechas de lanzamiento, precio, inspiración del diseño y dónde comprarlas.

  • Juventus home kit 26/27 2adidas

    Equipación local de la Juventus para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    La equipación local de la Juventus para la temporada 2026-27 recupera la elegancia clásica del club. Olvida los experimentos de “código de barras” del año pasado: ahora vuelven las rayas verticales blancas y negras, limpias y uniformes. El cuello polo doblado, en blanco impecable, aporta un aire retro y sastre, ideal tanto en las calles de Turín como en el Allianz Stadium.

    Destacan los detalles en dorado metalizado, que reemplazan los toques rosas del ciclo anterior y aportan un contraste lujoso con la base monocromática. Este tono brillante se usa en el escudo simplificado de la «J», el logotipo de adidas Performance y la marca del patrocinador.


  • Juventus 2026-27 away kitadidas

    Equipación visitante de la Juventus para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    Antes del blanco y negro, la Juventus vistió rosa. Ese tono, usado en sus inicios, sigue siendo un hito en su historia. Para la temporada 2026-27, adidas y la Juventus presentan una camiseta de visita moderna: fondo rosa claro con un discreto estampado de cebra. Cuello, puños y las tres rayas en negro intenso contrastan con el logotipo clásico de adidas y el escudo de la Juventus.


  • Tercera equipación de la Juventus para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación 2026-27 apuesta por un diseño más atrevido. Fondo negro con detalles dorados y grises que crean un fuerte contraste. Destaca un llamativo estampado de llamas en la parte inferior. A diferencia de la equipación de visitante, recupera el logotipo de adidas Performance, logrando un diseño agresivo y contemporáneo, ideal tanto en el campo como en la calle.

    Su lanzamiento está previsto para agosto de 2026.


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