¿Enzo Maresca fichará por el Manchester City? Últimas sobre la búsqueda del sucesor de Guardiola tras la salida de Touré y Lijnders del Etihad

El Manchester City ha acelerado la búsqueda de un nuevo entrenador y, según Sky Sports, esta semana negocia con Enzo Maresca. El técnico italiano ya fue segundo del City en la 2022-23. Luego dirigió al Leicester City en 53 partidos (36 victorias, 4 empates, 13 derrotas) antes de fichar por el Chelsea.

Tras dejar Londres en enero, donde dirigió 92 partidos (55 victorias, 16 empates, 21 derrotas), su fichaje solo espera la firma del contrato y el pago de una indemnización.