La ausencia de Fernández llega en el peor momento posible para los Blues. El jugador de 25 años fue sancionado con dos partidos de suspensión por el club, lo que le dejó fuera de la victoria por 7-0 del sábado en la FA Cup contra el Port Vale y del crucial encuentro de la Premier League contra el Manchester City. Rosenior confirmó que la decisión se tomó tras una reunión privada, afirmando que el vicecapitán «había cruzado una línea en lo que respecta a nuestra cultura» con sus recientes comentarios.

La suspensión se deriva de una reveladora entrevista en YouTube en la que el jugador de 107 millones de libras dio una pista clara sobre la trayectoria profesional que desea seguir. Al ser presionado sobre su futuro, Fernández confesó: «Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid; me recuerda a Buenos Aires. Los jugadores viven donde quieren. Yo viviría en Madrid. Me defiendo en inglés, pero me sentiría más cómodo en español».



