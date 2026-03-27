Cuando GOAL le preguntó si Isak estará a la altura de su precio y si ahora se siente más presionado para rendir, dado que su primera temporada en Anfield ha sido prácticamente un fracaso, Owen —en declaraciones a CasinoScores, un servicio especializado en estadísticas en tiempo real y programas de casino retransmitidos en directo— dijo: «La presión siempre está ahí para los jugadores, y punto, se haya pagado ese dinero por ellos o no.

«Es un jugador de élite. De hecho, estaba empezando a jugar muy bien. Se lo llevaron en camilla del campo tras marcar un gol contra el Tottenham, y además fue un gol precioso. En cuanto a él como individuo, podemos hablar del Liverpool y de su gasto, de lo que está bien y lo que está mal, pero eso es otra cuestión, otro tema. Isak, como jugador, es absolutamente de élite.

«Algunos de los goles que marcó, algunas de las actuaciones que tuvo con el Newcastle fueron simplemente… tiene elegancia, tiene talento, tiene buen toque, es lo suficientemente rápido, es un gran rematador. Es un jugador emocionante, realmente increíble, que vuelve al equipo. Por supuesto que lo es.

«Lo acertado o no de fichar a tantos jugadores y gastar tanto dinero en la misma posición, eso es otro tema. Pero su regreso... es uno de los cuatro o cinco mejores delanteros del mundo. No tengo ninguna duda al respecto. Así que, sí, sería un gran impulso tenerlo de vuelta».