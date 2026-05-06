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«Entrale al mismo tiempo»: las excentricidades de Mikel Arteta en la banda, tachadas de «patéticas» por una antigua estrella del Arsenal, cuando el entrenador de los Gunners estuvo a punto de saltar al campo
Robson critica el comportamiento de Arteta
El excentrocampista del Arsenal Stewart Robson criticó con dureza a Arteta y calificó su comportamiento en la banda de «patético». Durante el decisivo partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, que el Arsenal ganó 1-0 (2-1 en el global), se vio a Arteta varias veces en el límite de su área técnica, a punto de entrar al campo.
Robson, quien jugó seis años en Highbury, criticó los constantes gestos del español y su cercanía al campo. A medida que crecía la tensión, el comentarista afirmó que la necesidad de Arteta de intervenir en cada acción distraía más que ayudar a su equipo.
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Solicitudes de intervención física
Al comentar un momento tenso con Arteta, la frustración de Robson estalló. El ex Gunner sugirió que un jugador debería frenar físicamente al técnico para evitar que invadiera el campo. Sus palabras reavivaron el debate sobre cuánto margen deben tener los entrenadores fuera de su área técnica.
«Si estuviera corriendo por la banda, me aseguraría de adelantarle. Entraría al balón y le haría una entrada a él al mismo tiempo», declaró Robson durante la retransmisión del partido en Estados Unidos para ESPNFC. Sus palabras reflejan que, a menudo, la intensidad del técnico del Arsenal traspasa los límites del juego y puede interferir con árbitros y rivales.
Polémica en ESPNFC por las excentricidades de Arteta
Los comentarios mordaces de Robson surgieron durante un acalorado debate en ESPNFC sobre la cobertura del fútbol en Estados Unidos. El presentador Dan Thomas encendió la discusión al preguntar cuándo un técnico rival podría llegar a enfrentarse físicamente a Arteta por sus excentricidades.
El comentarista Craig Burley intentó equilibrar el debate al señalar que Diego Simeone era igual de “malo” en la banda, pero Thomas redobló la apuesta y sugirió que Arteta había “superado a Simeone” en los últimos minutos del partido. En ese clima tenso, Robson lanzó su ataque, frustrado por la constante presencia del entrenador del Arsenal en el borde del campo.
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Robson sigue con sus burlas mientras el Arsenal llega a la final
Robson respaldó a Thomas y siguió burlándose del entrenador del Arsenal. Criticó la intensidad de Arteta y preguntó: «¿Qué debe hacer un técnico en la banda? Se supone que debe dirigir el partido y dar instrucciones», afirmó. «Todo lo que hace Arteta, lo hace por sí mismo: "Mírenme, soy genial, dirijo este club... Es patético"».
Estas críticas probablemente no preocupen a Arteta, que celebra un hito histórico para el club. Su objetivo principal sigue siendo llevar al Arsenal a su segunda final de la Liga de Campeones, la primera desde 2006. Mientras los Gunners esperan al ganador del duelo entre Bayern de Múnich y París Saint-Germain, Arteta está a punto de lograr el primer título de la Copa de Europa del club.