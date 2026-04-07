«Entonces es un error del portero»: Manuel Neuer bromea sobre el gol encajado por el Bayern de Múnich ante el Real Madrid, y un campeón del mundo lo califica de «sobrenatural»

«¿El primero ya había entrado?», se preguntó Neuer cuando el reportero de televisión le explicó la situación. «Qué descaro. Entonces es un error del portero», dijo con un guiño un Neuer que, a pesar de todo, se mostraba de buen humor tras haber realizado un partido sobresaliente. El jugador de 40 años realizó varias paradas decisivas ante los disparos de las estrellas del Real Madrid, como Mbappé y Vinicius Junior, y contribuyó de manera decisiva a que el Bayern se asegurara una buena posición de partida para el partido de vuelta, que se disputará la próxima semana en casa.

En ataque, Luis Díaz había adelantado al FCB en el minuto 41, y solo unos 20 segundos después de la reanudación de la segunda parte, Harry Kane anotó el segundo gol. En los últimos compases, el Real Madrid siguió presionando en busca del empate, pero el Bayern lo evitó, también gracias a Neuer.

«Es una pena que no haya acabado 2-0», comentó el portero, mostrando un poco de enfado. «Sabemos lo peligroso que es el Real Madrid. Hoy se ha visto. Han tenido muchas ocasiones y también han desperdiciado algunas».