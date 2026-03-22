«Entonces el PSG ganará 10-0»: el Liverpool ofrece una actuación desastrosa en la Premier League

El exlateral izquierdo Stephen Warnock se mostró muy crítico con el rendimiento del equipo de su antiguo club tras la derrota por 1-2 ante el Brighton & Hove Albion el sábado. En el programa «5 Live» de la BBC, declaró: «Si van a París y juegan así, el PSG les ganará 10-0. Así de mal ha jugado hoy el Liverpool. El Brighton no ha sido certero y ha intentado aguantar el resultado. Pero el PSG sí lo es. Para el Liverpool, esto es muy, muy preocupante».

Para el Liverpool, la derrota ante los Seagulls ya fue la décima en la liga esta temporada. Es solo la séptima vez que un vigente campeón de la máxima categoría inglesa sale del campo como perdedor con tanta frecuencia.

Este balance desastroso también se refleja en la clasificación. El Liverpool es actualmente quinto y está a dos puntos del cuarto puesto de la Liga de Campeones. Este lo ocupa el Aston Villa, que aún tiene un partido menos. Además, por detrás le pisan los talones el Chelsea, el Everton y el Brentford, que están a tiro.