Enrique: «Hemos frustrado las expectativas positivas del Liverpool... y Hakimi ha puesto fin a esta mala racha»

En un emocionante enfrentamiento de la Liga de Campeones, el París Saint-Germain se prepara para enfrentarse al Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final, que se disputará mañana miércoles por la tarde en el estadio «Parc des Princes».

El entrenador Luis Enrique habló en la rueda de prensa previa al partido sobre los preparativos y las expectativas, afirmando que en este tipo de enfrentamientos no hay un claro favorito, y haciendo hincapié en la identidad colectiva de su equipo.

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