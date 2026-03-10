Getty/GOAL
Eni Aluko gana la demanda por difamación contra Joey Barton, ya que el excentrocampista de la Premier League ha sido condenado a pagar una cuantiosa indemnización por «campaña de difamación» días después de su detención por presunta agresión
Sentencia del Tribunal Superior y sanción económica
Según PA Media, Aluko ha recibido más de 300 000 libras esterlinas en concepto de daños y perjuicios y costas judiciales tras ganar la demanda por difamación contra Barton. El caso, que inicialmente se centraba en dos publicaciones realizadas en 2024 en la plataforma X, concluyó con la suspensión del procedimiento. Esto significó que la acción legal se detuvo formalmente y se ordenó al excentrocampista del Manchester City pagar una indemnización sustancial a la demandante.
Aluko asistió a la vista en Londres y expresó brevemente su profundo alivio por el fin de la agotadora batalla legal. A la salida del tribunal, se limitó a declarar: «Me alegro de que haya terminado». La sentencia definitiva impone una sanción económica total de 339 000 libras esterlinas para cubrir tanto el daño a la reputación como los elevados gastos legales incurridos durante la prolongada disputa.
Campaña dirigida de acoso digital
El tribunal escuchó detalles sobre el volumen y la naturaleza del abuso en línea. Gervase de Wilde, representante de la exjugadora de las Lionesses, explicó que entre enero y agosto de 2024, el acusado publicó 48 mensajes relacionados con su cliente, llevando a cabo una campaña pública de difamación deliberadamente dirigida. De Wilde señaló que el excentrocampista afirmó erróneamente que ella había «intentado explotar cínicamente su condición de presunta víctima de racismo y acoso», y la tildó de hipócrita.
El abogado destacó una publicación especialmente impactante que incluía una imagen de la cabeza de la exdelantera del Chelsea superpuesta al cuerpo de la asesina en serie Rosemary West. «La campaña supuso un ataque a múltiples aspectos de su vida y personalidad», declaró De Wilde ante el tribunal. Añadió que el acoso le causó «una angustia enorme» y que la demandante temía que cualquier intento de detener el abuso significara que su torturador «lo explotaría y manipularía para utilizarlo en su contra».
Detención y admisión formal ante la justicia
El acusado brilló por su ausencia en el Tribunal Superior para escuchar la sentencia definitiva. De Wilde informó al juez de que el exentrenador del Fleetwood Town había sido detenido el lunes y se encontraba bajo custodia policial. Esta detención se produjo tras otros cargos por agresión relacionados con un incidente ocurrido cerca de un campo de golf en Huyton, Merseyside.
A pesar de su ausencia, su equipo legal confirmó que finalmente había admitido el argumento jurídico relativo a su prolongada conducta digital. Al referirse a esta admisión, De Wilde declaró: «El Sr. Barton ha aceptado ahora que su campaña contra la Sra. Aluko constituyó acoso y que no debería haber realizado las publicaciones». Esta concesión formal constituyó la base necesaria para la concesión de una indemnización por daños y perjuicios de gran cuantía.
Veredicto final para el exdelantero
El juez Nicholas Lavender, que presidió la vista, estableció plazos estrictos para el acuerdo financiero. El juez concedió al demandado un plazo de siete días para solicitar cualquier cambio formal en la orden. Sin embargo, el mandato estipula claramente que las primeras 100 000 libras, junto con los intereses devengados, deben pagarse antes del 24 de marzo.
La conclusión de este caso de gran repercusión mediática supone un hito en lo que respecta a la responsabilidad de los personajes públicos en las redes sociales. Para la respetada locutora, la sentencia definitiva supone tanto una importante indemnización económica como el reconocimiento formal fundamental de que los implacables ataques que sufrió eran totalmente infundados, lo que finalmente le permite seguir adelante.
