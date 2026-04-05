«¡Energía nerviosa!» - Theo Walcott culpa a Mikel Arteta de la derrota del Arsenal en la FA Cup ante el Southampton

En declaraciones a la BBC tras la sorprendente derrota en St Mary's, el exdelantero del Arsenal señaló directamente el comportamiento frenético del cuerpo técnico como principal causa del descoordinado rendimiento del equipo.

Walcott dijo: «Al ver a Mikel desde la banda, se notaban elementos de años anteriores en los que esa energía se reflejaba en el equipo. Era una energía nerviosa, había mucha tensión. No solo Mikel, sino gran parte del cuerpo técnico estaba ahí fuera en algunos momentos. Era como si hubiera demasiados cocineros en la cocina, demasiados mensajes. Sacar al mejor equipo era lo correcto esta noche. Es fácil decirlo ahora, pero se esperaba una reacción tras la final de la copa y esta noche no fue así, fue peor».