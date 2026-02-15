El Niza visita el Parc OL con el objetivo de mejorar su racha de una sola victoria en los últimos cuatro partidos. Sin embargo, eso será más fácil de decir que de hacer contra un Lyon en plena forma que, con una victoria esta noche, podría situarse a seis puntos del vigente campeón, el PSG, y a siete del líder de la liga, el Lens.

El Lyon tuvo que esforzarse al máximo para llevarse los tres puntos en su último partido, ya que el Nantes presionó para conseguir un resultado que aumentara sus esperanzas de permanencia, aunque el equipo de Fonseca aguantó y se llevó los tres puntos.

Endrick recibió inicialmente una tarjeta roja directa tras la intervención del VAR, tras dos tarjetas amarillas por dar una patada a Dehmaine Tabibou en el tendón de Aquiles. Sin embargo, Endrick solo cumplirá una sanción de un partido después de que se revisaran las imágenes y el informe del árbitro, que recomendaba anular la tarjeta roja y rebajarla a una segunda amarilla, lo que significa que estará disponible para el partido del próximo fin de semana contra el Estrasburgo.

Fonseca defendió al delantero, pero admitió que Endrick «debe aprender» de la situación de cara al futuro.