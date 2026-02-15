AFP
«Endrick tiene que aprender de esto»: el entrenador del Lyon lanza una advertencia al jugador cedido por el Real Madrid tras su expulsión con tarjeta roja
La tarjeta roja a Endrick contra el Nantes fue rebajada.
El Niza visita el Parc OL con el objetivo de mejorar su racha de una sola victoria en los últimos cuatro partidos. Sin embargo, eso será más fácil de decir que de hacer contra un Lyon en plena forma que, con una victoria esta noche, podría situarse a seis puntos del vigente campeón, el PSG, y a siete del líder de la liga, el Lens.
El Lyon tuvo que esforzarse al máximo para llevarse los tres puntos en su último partido, ya que el Nantes presionó para conseguir un resultado que aumentara sus esperanzas de permanencia, aunque el equipo de Fonseca aguantó y se llevó los tres puntos.
Endrick recibió inicialmente una tarjeta roja directa tras la intervención del VAR, tras dos tarjetas amarillas por dar una patada a Dehmaine Tabibou en el tendón de Aquiles. Sin embargo, Endrick solo cumplirá una sanción de un partido después de que se revisaran las imágenes y el informe del árbitro, que recomendaba anular la tarjeta roja y rebajarla a una segunda amarilla, lo que significa que estará disponible para el partido del próximo fin de semana contra el Estrasburgo.
Fonseca defendió al delantero, pero admitió que Endrick «debe aprender» de la situación de cara al futuro.
Endrick «necesita aprender».
Fonseca consideró que la tarjeta roja inicial fue «muy dura» y señaló la agresividad previa de los rivales hacia el delantero. «El jugador del Nantes no tenía intención de jugar el balón, sino de bloquear a Endrick», afirmó Fonseca.
«Este es el tercer partido en el que los rivales han comenzado el encuentro con mucha agresividad hacia Endrick. Pensaba que estas cosas eran cosa del pasado... La intención era clara. Realmente pretendían intimidar a Endrick (...) y los árbitros deben proteger el talento de un jugador como Endrick».
Aunque admitió que la expulsión fue excesiva, el entrenador del Lyon añadió que este incidente debería servir de advertencia al internacional brasileño, y añadió: «Endrick tiene que aprender de esta situación; he hablado con él. Tiene que entender que ahora es un jugador que acapara toda la atención de todos los implicados».
La revelación de Endrick, Paqueta y Guimaraes
Endrick ha tenido un comienzo impresionante en el Lyon, con tres goles y una asistencia tras su llegada en enero procedente del Real Madrid. El joven delantero ha sido recompensado por su buen comienzo en el equipo de Fonseca al superar a Mason Greenwood, del Marsella, y a su compañero Pavel Sulc en la elección del mejor jugador del mes de enero.
Endrick ha revelado que habló con Lucas Paquetá y Bruno Guimarães sobre su fichaje por el Lyon antes de completar su traspaso a Francia. El primero se trasladó al Lyon procedente del AC Milan en 2020, antes de fichar por el West Ham en 2022 y luego por el Flamengo a principios de este año.
Guimaraes, al igual que Paqueta, también se unió al Lyon en 2020, aunque procedente del Athletico Paranaense, y en 2022 consiguió un traspaso de alto perfil al Newcastle. Desde entonces, Guimaraes se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del fútbol mundial.
«Sé que hay muchos [brasileños] que han jugado en el club y muchos de ellos han tenido una carrera fantástica aquí», declaró Endrick a L'Equipe. «Antes de venir, hablé con Paquetá y Bruno. Me dijeron que era un lugar en el que podría ser muy feliz».
Además, Endrick habló con el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, antes de decidirse por el Lyon. «Tuvimos una conversación maravillosa. Me dio algunos consejos que se me han quedado grabados. Ahora tengo que trabajar para mejorar y convertirme en un mejor jugador», añadió el delantero.
¿Qué le depara el futuro al Lyon?
Se espera que Endrick vuelva al once inicial del Lyon para el partido de la próxima semana contra el Estrasburgo, en el que el Lyon intentará meterse de lleno en la lucha por el título de la Ligue 1.
El OL seguirá a los encuentros con el Niza y el Estrasburgo con un partido contra el Marsella, cuyo rendimiento ha caído en picado en las últimas semanas.
