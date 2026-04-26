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Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Endrick revela su posición favorita antes de su regreso al Real Madrid este verano

Endrick
Real Madrid
Primera División
Lyon
Ligue 1
Fichajes

La sensación brasileña Endrick ha revelado cuál es su posición favorita antes de su regreso al Real Madrid este verano. El joven delantero, que juega cedido en el Lyon para recuperar confianza, ya sabe cómo quiere que lo utilicen en España la próxima temporada.

  • La prioridad del papel central

    Endrick ya avisó: se siente más cómodo como ‘9’ y en el centro del campo, pero jugará donde sea.

    «Mi camiseta favorita es la nueve y jugar en el centro es donde me siento más cómodo, pero solo quiero jugar, da igual cómo», declaró a Four Four Two. Aunque puede actuar en varias posiciones, su preferencia por ser delantero centro plantea un interesante dilema de selección al cuerpo técnico del Madrid para la próxima temporada.

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    Una etapa fructífera en el Lyon

    Su pase a la Ligue 1 ha sido clave para su crecimiento, pues en La Liga apenas jugaba. Con Xabi Alonso en el Real Madrid le costó continuidad, pero en el Lyon ha recuperado su mejor nivel y ya muestra el talento que el Madrid vio en él.

    Su resurgimiento ha tranquilizado a su entorno, sobre todo tras la frustración expresada por su padre, Douglas Sousa, sobre la gestión de sus inicios en España.

    Sousa había afirmado que el gigante español le había «quitado su terreno de juego» al limitar sus oportunidades. Ahora, con varias actuaciones decisivas, Endrick demuestra estar preparado para el fútbol europeo de élite, con 10 participaciones en goles en sus primeros 13 partidos en la Ligue 1 con el Lyon.

  • El Arsenal está siguiendo de cerca la situación

    Mientras Endrick se prepara para volver a Madrid, otros grandes clubes europeos vigilan la situación. Se rumorea que el Arsenal busca un delantero este verano y el brasileño es un objetivo prometedor.



  • Endrick(C)Getty Images

    Un verano decisivo en Madrid

    Este verano el Real Madrid vivirá una transición: necesita equilibrar sus cuentas con la posible salida de estrellas. Endrick quiere triunfar con la camiseta blanca, pero el cuerpo técnico debe decidir si puede darle el protagonismo que busca.

    Si el club no se lo garantiza, la Premier League podría tentarlo con un traspaso.

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