Endrick revela su posición favorita antes de su regreso al Real Madrid este verano

Su pase a la Ligue 1 ha sido clave para su crecimiento, pues en La Liga apenas jugaba. Con Xabi Alonso en el Real Madrid le costó continuidad, pero en el Lyon ha recuperado su mejor nivel y ya muestra el talento que el Madrid vio en él.

Su resurgimiento ha tranquilizado a su entorno, sobre todo tras la frustración expresada por su padre, Douglas Sousa, sobre la gestión de sus inicios en España.

Sousa había afirmado que el gigante español le había «quitado su terreno de juego» al limitar sus oportunidades. Ahora, con varias actuaciones decisivas, Endrick demuestra estar preparado para el fútbol europeo de élite, con 10 participaciones en goles en sus primeros 13 partidos en la Ligue 1 con el Lyon.