Endrick, cedido por el Real Madrid, respondió a las críticas de Paulo Fonseca con una actuación estelar como suplente en el Lyon

Antes del partido, el joven había jugado 1.286 minutos en 18 encuentros con el Lyon, marcando seis goles y dando cinco asistencias. En la Ligue 1 sumaba tres goles y cuatro asistencias en 10 partidos. Pese a estas cifras, se le pidió más. Tras un primer tiempo sin goles, Fonseca realizó un triple cambio en el descanso, incluyendo al brasileño junto a Corentin Tolisso y Orel Mangala. En menos de cinco minutos, justificó la confianza del técnico: aceleró por la derecha y envió un centro perfecto que Roman Yaremchuk cabeceó para dar la ventaja local.