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Endrick, cedido por el Real Madrid, da su sincera opinión sobre sus posibilidades de entrar en la convocatoria de Brasil para el Mundial tras su impresionante debut en el Lyon
Un nuevo comienzo en Francia
La llegada de Endrick al Real Madrid fue recibida con gran expectación, pero la intensa competencia por un puesto en el Santiago Bernabéu limitó sus oportunidades.
En busca de los minutos necesarios para continuar su desarrollo y llamar la atención de los seleccionadores nacionales, el joven delantero optó por una cesión al Lyon durante el mercado de invierno.
Desde su llegada a la Ligue 1, el prodigio brasileño se ha adaptado rápidamente al carácter físico del fútbol francés, demostrando la puntería y la velocidad explosiva que le convirtieron en uno de los talentos más codiciados de Sudamérica.
La decisión parece estar dando sus frutos, ya que el delantero ha participado en siete goles en sus primeras nueve apariciones en la Ligue 1.
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«Con Dios, todo es posible»
Al hablar de sus perspectivas internacionales tras entrar en la última convocatoria de Brasil, el joven de 18 años se mostró sincero sobre su trayectoria y la evolución de sus ambiciones. En una sincera reflexión sobre su situación actual, Endrick declaró a FourFourTwo: «No esperaba tener un comienzo tan sólido en el Lyon, pero Dios ha hecho posible lo imposible. Hace algún tiempo no creía que pudiera estar en el Mundial, pero con Dios todo es posible. No dudo de nada: haré mi parte y viviré el día a día. Vivo en el presente. Tengo que entrenar bien en el Lyon, seguir mi programa de preparación física, mantenerme sano y rendir en los partidos. Si Dios quiere, estaré en el Mundial en junio».
La pugna por las plazas para Brasil
Convertirse en un fijo en la selección brasileña no es tarea fácil, sobre todo en las posiciones de ataque, donde Ancelotti cuenta con una gran cantidad de opciones a su disposición. Nombres como Vinicius Junior, Rodrygo y Raphinha son estrellas consagradas, mientras que otros talentos emergentes luchan constantemente por ganarse un puesto.
Según se informa, el cuerpo técnico de la CBF está siguiendo de cerca la evolución de Endrick. Su capacidad para jugar tanto como delantero centro como en posiciones más abiertas le confiere una versatilidad táctica que podría resultar inestimable durante un torneo de un mes de duración.
Al optar por una cesión a una liga competitiva como la Ligue 1, Endrick ha demostrado una madurez superior a su edad, sacrificando el prestigio de permanecer en el Real Madrid a corto plazo en beneficio de su carrera internacional a largo plazo.
- AFP
De cara al Mundial
Los aficionados del Lyon se han encariñado rápidamente con su nueva estrella y, si su trayectoria ascendente continúa, el Real Madrid dará la bienvenida en verano a un jugador mucho más maduro y seguro de sí mismo.
Por ahora, la atención de Endrick sigue dividida entre ayudar a su actual club a alcanzar sus objetivos nacionales y asegurarse de seguir siendo una pieza clave en los planes de la selección brasileña. Si mantiene su trayectoria actual, el sueño de jugar en el Mundial, que antes parecía imposible, podría muy bien hacerse realidad.
Esperará poder disputar algunos minutos cuando Brasil se enfrente a Croacia en su próximo partido amistoso internacional el martes por la noche.