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Endrick, cedido por el Real Madrid, confiesa que «le gustaría quedarse en el Lyon» tras marcar otro gol decisivo para el gigante de la Ligue 1
El Lyon refuerza sus opciones de clasificarse para la Liga de Campeones tras vencer al Rennes
Endrick volvió a ser decisivo para el Lyon en la victoria 4-2 sobre el Rennes. El delantero brasileño marcó su quinto gol en Ligue 1 y mantiene vivo el sueño europeo del equipo de Paulo Fonseca.
El triunfo situó al Lyon tercero a falta de dos jornadas, dos puntos por encima del Lille en la lucha por el último billete a la Liga de Campeones. Su buena racha puede devolverlo a la máxima competición europea.
- AFP
Endrick está a gusto en Francia y centrado en el equipo
Tras el partido, Endrick admitió que está disfrutando de su estancia en Francia y dejó la puerta abierta a una posible ampliación.
«Me siento muy bien aquí, estoy feliz con mis compañeros y el resto lo dejo en manos de Dios. Si debo volver al Real Madrid, lo haré; si debo renovar, renovaré. Me gustaría quedarme, todos hacen lo posible para que me sienta a gusto», afirmó a Ligue1+.
El resurgimiento del Lyon aviva sus ambiciones europeas
Cuando Endrick llegó cedido por el Real Madrid en invierno, el Lyon estaba lejos de Europa. Bajo Fonseca, ahora lucha por la Liga de Campeones.
Sobre el duelo contra el Rennes, Endrick afirmó: «Me sentí muy bien, estoy contento por el equipo; era un partido importante. Defendimos bien, somos sólidos y tenemos la calidad ofensiva para marcar la diferencia. Siempre hay que comprometerse en defensa, sigo trabajando, tengo que marcar y, si no marco, tengo que esforzarme por el equipo. Si no hago lo suficiente, me quedaré en el banquillo, pero hoy he marcado, he seguido marcando y estoy muy contento».
- AFP
Quedan dos partidos decisivos
El Lyon visita ahora Toulouse y luego recibe al Lens en la última jornada. Esos partidos definirán si acaba entre los tres primeros. Si Endrick mantiene su racha y el Lyon se clasifica para la Liga de Campeones, el club francés podría intentar retenerlo más allá del verano, aunque el internacional brasileño sigue vinculado al Real Madrid hasta 2030.