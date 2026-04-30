Endrick admite que le sorprendió la personalidad de Jude Bellingham tras fichar por el Real Madrid

El delantero brasileño admite que los prejuicios que tenía sobre el exjugador del Borussia Dortmund desaparecieron rápido cuando empezaron a trabajar juntos en Madrid. Reconoce que Bellingham le ayudó a adaptarse en un momento en el que se sentía aislado por la falta de minutos y las barreras lingüísticas.

En una entrevista con The Guardian, Endrick habló con cariño de la estrella inglesa y dijo: «Bellingham fue muy importante para mí. Me hizo sentir bienvenido en el club. Yo no hablaba muy bien inglés, pero él se dirigía a mí, intentaba hablar un poco de español, estaba a mi lado y me daba consejos. Su amistad fue importante para mí en mis comienzos en el Real Madrid. Eso realmente me marcó. Tenía cierta idea de él antes de llegar, pero era muy distinta. Es un jugador increíble y, sobre todo, una gran persona en cuanto a amistad. Eso es lo que más me impresionó de él».