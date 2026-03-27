Según un artículo publicado en el diario Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turín, el club más laureado de Italia, habría intensificado sus esfuerzos para fichar al delantero de la selección polaca de cara a la próxima temporada.
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Encuentro durante un partido de la selección polaca: al parecer, un club de primera división va a por todas con la estrella del Barcelona Robert Lewandowski
Según estas informaciones, al margen del partido de clasificación para el Mundial entre Polonia y Albania (2-1) habría tenido lugar un encuentro entre Lewandowski y los responsables de la «Vecchia Signora». En él se habría barajado la posibilidad de que el jugador de 37 años vistiera la camiseta de la Juve a partir del verano.
En su club, el FC Barcelona, el contrato de Lewandowski expira al final de la temporada. Tras los numerosos informes de las últimas semanas y meses que apuntaban a una separación, ESPN escribió recientemente que los catalanes quieren retener al polaco y, en su lugar, sacar provecho económico de su compañero en la delantera, Ferran Torres.
El jugador de 37 años siempre se ha mostrado reservado sobre su futuro y solo ha declarado que, para él, tanto quedarse en el Barça como fichar por otro club son opciones posibles. «No lo sé. Porque tengo que sentirlo. Por el momento no puedo decirles nada, porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero tomar. Todavía no es el momento adecuado», afirmó a principios de marzo.
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¿Tendrá que sustituir la Juventus a Vlahovic este verano?
Lewandowski, que fichó por el Barcelona procedente del Bayern de Múnich en 2022, ya no es la primera opción indiscutible en la delantera de los catalanes desde esta temporada. No obstante, sigue siendo una pieza clave del equipo bajo la dirección del entrenador Hansi Flick. En la actual temporada 2025/26, suma hasta ahora 16 goles y tres asistencias en 37 partidos disputados.
Por su parte, la Juventus busca un nuevo delantero para sustituir a Dusan Vlahovic, que quiere marcharse. El contrato del serbio, que lleva de baja desde mediados de diciembre por una lesión en los aductores, expira este verano en Turín, por lo que podría marcharse sin coste alguno.
Sin embargo, recientemente se ha informado de un cambio de rumbo en este asunto. Al parecer, Vlahovic estaría, al menos, en conversaciones con la Juve para negociar las opciones de una renovación de contrato.
Robert Lewandowski: sus estadísticas de la temporada 2025/2026
Partidos
Goles
Asistencias
Minutos jugados
37
16
3
1.950