«Encajaría mejor en la liga alemana o la italiana»: el BVB quiere fichar a la máquina goleadora de Países Bajos

En una entrevista con el Noordhollands Dagblad, Mijnans confirmó el interés de varios clubes, pero evitó dar detalles. «Todavía es muy pronto», afirmó. «Creo que encajaría mejor en la liga alemana o la italiana».

En el BVB se liberará una plaza en el centro del campo ofensivo este verano tras la salida de Julian Brandt, que se marcha libre de traspaso. Desde Alemania, también se indica que el Bayer Leverkusen sigue de cerca a Mijnans.

Llegó al Alkmaar en 2023 procedente del Sparta de Róterdam por 2,5 millones de euros y pronto se convirtió en pieza clave. El verano pasado deseó fichar por el PSV Eindhoven, pero el AZ se lo impidió; a cambio, le aumentó el sueldo y le prometió dejarlo marchar este verano a un grande de Europa. Su contrato vence en 2028.