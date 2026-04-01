En vídeo: una escena absurda... Celebraciones marroquíes y senegalesas por la Copa Africana de Naciones en una sola noche

En una escena que la cadena francesa «RMC Sport» calificó de «absurda», aficionados marroquíes y jugadores senegaleses celebraron una misma copa, la Copa Africana de Naciones 2025, a pesar de que el título aún no se ha adjudicado oficialmente a ninguno de los dos, ya que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) aún no ha emitido su fallo.

Así, en la ciudad de Lens, durante el partido entre Marruecos y Paraguay, y en Diamniadio, durante el encuentro entre Senegal y Gambia, los aficionados marroquíes y los jugadores senegaleses celebraron junto a sus seguidores la noche del martes la proclamación de sus selecciones como campeonas de la Copa Africana de Naciones 2025.

La cadena «RMC Sport» señaló que unos 4300 kilómetros separan Lens de Dakar, pero el ambiente festivo se vivió en ambas ciudades.

Ambas partes celebraron la victoria al mismo tiempo, debido a la incertidumbre que seguía rodeando la identidad del campeón tras la final del 18 de enero en Rabat.

A pesar de la victoria de Senegal en el campo (1-0), la Comisión de Apelación de la CAF anunció el pasado 17 de marzo que consideraba a la selección senegalesa «retirada» de la final y otorgó la victoria a Marruecos por 3-0.

Varios jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego durante unos quince minutos durante el partido en Rabat, en protesta por la concesión de un penalti a Marruecos en el tiempo de descuento, que posteriormente fue fallado.

Más de dos meses después, la decisión final recae en el Tribunal Arbitral del Deporte, tras el recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol.

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