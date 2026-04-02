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Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

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En vídeo: un regalo sorprendente relacionado con Senegal hace reír a Hakimi

Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco
Copa Africana de Naciones
A. Hakimi
Paris Saint-Germain
Senegal
Marruecos

Chouameni le hace un regalo inesperado a Hakimi

El marroquí Achraf Hakimi, estrella del París Saint-Germain, recibió un regalo inesperado durante su aparición en el programa «The Bridge».

Hakimi participó en uno de los episodios del programa, junto a Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, ambos del Real Madrid.

Chouameni le entregó un regalo a Hakimi con motivo de la proclamación de Marruecos como campeón de la Copa Africana de Naciones, a costa de Senegal, por decisión de la CAF.

Hakimi se partió de risa cuando sacó el regalo de la caja, que resultó ser una «toalla».

  • La historia de la toalla y la final de la Copa Africana de Naciones

    Ashraf Hakimi se vio envuelto en un incidente polémico durante la final de la Copa Africana de Naciones 2025, al intentar hacerse con la toalla del portero senegalés Édouard Mendy en el transcurso del partido.

    El portero senegalés Yevan Diouf declaró tras el partido que se vio obligado a luchar durante varios minutos para proteger la toalla de su compañero Édouard Mendy, después de que los recogepelotas y algunos jugadores marroquíes intentaran hacerse con ella en la final de la Copa Africana de Naciones.

    Diouf añadió en unas declaraciones publicadas por el diario Le Parisien: «Nos dimos cuenta en el partido anterior de que estaban intentando robar las toallas del portero de Nigeria. ¿Por qué? No lo sabemos».

    Y continuó: «Lo hicieron con nosotros durante el tiempo reglamentario, a través de Achraf Hakimi, y al final consiguieron llevarse la toalla. Luego, durante la prórroga, cuando empezó a llover con fuerza, Mori Diao (el tercer portero) fue a colocar las toallas cerca de Mendy, pero se las llevaron por segunda vez».

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