En vídeo: un regalo sorprendente relacionado con Senegal hace reír a Hakimi

Ashraf Hakimi se vio envuelto en un incidente polémico durante la final de la Copa Africana de Naciones 2025, al intentar hacerse con la toalla del portero senegalés Édouard Mendy en el transcurso del partido.
El portero senegalés Yevan Diouf declaró tras el partido que se vio obligado a luchar durante varios minutos para proteger la toalla de su compañero Édouard Mendy, después de que los recogepelotas y algunos jugadores marroquíes intentaran hacerse con ella en la final de la Copa Africana de Naciones.
Diouf añadió en unas declaraciones publicadas por el diario Le Parisien: «Nos dimos cuenta en el partido anterior de que estaban intentando robar las toallas del portero de Nigeria. ¿Por qué? No lo sabemos».
Y continuó: «Lo hicieron con nosotros durante el tiempo reglamentario, a través de Achraf Hakimi, y al final consiguieron llevarse la toalla. Luego, durante la prórroga, cuando empezó a llover con fuerza, Mori Diao (el tercer portero) fue a colocar las toallas cerca de Mendy, pero se las llevaron por segunda vez».
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