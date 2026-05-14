En video.. Vingada en entrevista con Kooora (1/2): El logro de Portugal inspira a Egipto en el Mundial... y este es el seleccionado árabe más fuerte

El nuevo formato del Mundial no beneficia al fútbol y el grupo de Francia es el más fuerte.

Las selecciones árabes caerán antes de cuartos y ahí radica el problema de Egipto.

Argelia podría sufrir ante Jordania y no me sorprendería que ambos avanzaran.

La afición discutirá tres nombres de la lista mundialista y busca al seleccionador ideal.

Hossam El Badri, leyenda del Al Ahly, y Zizo brillará la próxima temporada.

Con una trayectoria que abarca 12 países, el portugués Nelo Vingada sigue siendo uno de los técnicos más destacados del fútbol árabe: llevó al Zamalek a un título liguero invicto y conquistó la Copa de Asia 1996 con Arabia Saudí. además de sus dos Mundiales Sub-20 con Portugal.

En la primera parte de su entrevista exclusiva con Kooora, el técnico de 73 años abre su baúl de experiencias y repasa su paso por Egipto, además de analizar el futuro de las selecciones árabes en el Mundial de 2026.

El exdirector técnico de la Federación Egipcia de Fútbol analiza las opciones de la selección de los Faraones bajo Hossam Hassan y recuerda su papel en la llegada de Carlos Queiroz en 2021.

El veterano técnico, que también dirigió a Jordania y al Wydad, analiza el futuro del fútbol árabe, señala a la selección con más opciones en el Mundial, repasa la Liga egipcia y opina sobre el posible regreso de Hossam El Badri al Al Ahly y el futuro de Ahmed Sayed “Zizo”. tras la gran polémica que le ha rodeado recientemente. Aquí tenéis la primera parte de la entrevista: