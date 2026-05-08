En verano llegó a un acuerdo con el Eintracht de Fráncfort: ¿nos sorprenderá el FC Bayern de Múnich en el mercado de fichajes?

Durante gran parte de la temporada, Osula no ha sido titular. Ha jugado 32 partidos, pero apenas superó los 1.000 minutos y marcó siete goles. En las últimas cuatro jornadas de la Premier League sí fue titular y anotó tres tantos.

Antes de la temporada se preveía que, tras los fichajes de Nick Woltemade y Yoane Wissa, Osula tendría poco espacio con el entrenador Eddie Howe. Por eso surgieron rumores de traspaso. Se dijo que Osula acordó una cesión con opción de compra con el Eintracht de Fráncfort, pero el Newcastle se opuso. Finalmente, el acuerdo fracasó por las condiciones de la transferencia. Un nuevo intento en invierno tampoco tuvo éxito, a pesar de que Osula seguía siendo solo suplente en ese momento. También se rumoreó que el VfB Stuttgart había mostrado interés a principios de año.