Según el Daily Mail, el campeón alemán sigue de cerca al danés. Podría reemplazar a Nicolas Jackson como suplente de Harry Kane. El senegalés, cedido por el Chelsea FC, dejará el Bayern de Múnich en verano, como confirmó el director deportivo Max Eberl a finales de abril.
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En verano llegó a un acuerdo con el Eintracht de Fráncfort: ¿nos sorprenderá el FC Bayern de Múnich en el mercado de fichajes?
Resulta sorprendente que ahora se vincule a Osula con el Bayern. Según varios medios, su compañero Anthony Gordon, por su versatilidad en ataque, era la opción favorita para reforzar el ataque. Además, persisten los rumores sobre Yan Diomande, del RB Leipzig, quien, según The Athletic, sería incluso el candidato preferido, pero cuyo traspaso resultaría aún más costoso que el de Gordon.
Osula, un ‘9’ puro de 1,91 m y 22 años que combina altura con velocidad, también interesa al Bayer Leverkusen, el Everton y el Crystal Palace, aunque en el Newcastle no cuenta con minutos.
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El Newcastle ha bloqueado el fichaje de Osula por el Eintracht de Fráncfort.
Durante gran parte de la temporada, Osula no ha sido titular. Ha jugado 32 partidos, pero apenas superó los 1.000 minutos y marcó siete goles. En las últimas cuatro jornadas de la Premier League sí fue titular y anotó tres tantos.
Antes de la temporada se preveía que, tras los fichajes de Nick Woltemade y Yoane Wissa, Osula tendría poco espacio con el entrenador Eddie Howe. Por eso surgieron rumores de traspaso. Se dijo que Osula acordó una cesión con opción de compra con el Eintracht de Fráncfort, pero el Newcastle se opuso. Finalmente, el acuerdo fracasó por las condiciones de la transferencia. Un nuevo intento en invierno tampoco tuvo éxito, a pesar de que Osula seguía siendo solo suplente en ese momento. También se rumoreó que el VfB Stuttgart había mostrado interés a principios de año.
Osula no sería una ganga: ¿llegará Vlahovic sin coste alguno?
Sin embargo, Osula no sería una ganga: en 2024 el Newcastle lo fichó al Sheffield United por 11,6 millones de euros. Según el Daily Mail, el club pide unos 46 millones, pues necesita liquidez urgente para cumplir las normas financieras inglesas. Además, el equipo, decimotercero en la tabla, se quedará sin competiciones europeas. Además, el internacional sub-21 danés tiene contrato hasta 2029, así que una renovación con mejores condiciones salariales no es opción, aunque Osula sea ahora el delantero más en forma del equipo.
Dusan Vlahovic, en cambio, sería una opción mucho más barata para el Bayern, si busca un nueve clásico. Según la Gazzetta dello Sport, el serbio, que quedará libre este verano, quiere fichar por el Múnich a toda costa, mientras que su continuidad en la Juventus parece cada vez más lejana por las diferencias salariales.
William Osula: datos de rendimiento y estadísticas del Newcastle United
Juegos 51 Goles 9 Asistencias 3