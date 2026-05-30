«Tengo un fisioterapeuta español en Newcastle y hablábamos todos los días. Le dije que algún día jugaría en el Barça y que, por eso, quería aprender español. Por eso lo hablo un poco», explicó Gordon.
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¡En su presentación con el Barça sorprendió hablando un español fluido! El nuevo fichaje, Anthony Gordon, explica la conmovedora historia detrás
«Siempre quise ir al Barça. Es el club más grande del planeta, de niño soñaba con ello», declaró el delantero inglés. El Barcelona pagará al Newcastle United hasta 80 millones de euros por Gordon, quien, a sus 25 años, ha firmado un contrato de cinco años con su nuevo club, vigente hasta 2031.
El Bayern Múnich, que lo tenía como prioridad para la delantera, solo ofrecía 60 millones y renunció.
Gordon admitió que se enteró «muy tarde» del interés azulgrana, pero cuando lo supo no lo dudó: «Ningún otro club habría tenido opciones».
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Anthony Gordon jugó tres veces contra el Barcelona en la temporada 2025/26
Gordon fichó por el Newcastle procedente del Everton a principios de 2023 por 45,6 millones de euros. Con los Magpies se hizo internacional con Inglaterra: ha jugado 17 partidos (dos goles) y está en la lista del seleccionador Thomas Tuchel para el Mundial.
La temporada pasada, con el Newcastle, donde actuó como extremo izquierdo o delantero centro, marcó 17 goles y dio cinco asistencias en 46 partidos. En la Champions League se midió al Barça en tres ocasiones: en la primera jornada de la fase de grupos, en septiembre, anotó el gol de los ingleses en la derrota por 1-2 en casa.
En octavos, ambos equipos se midieron de nuevo: en la ida (1-1) entró en los últimos veinte minutos, y en la vuelta en Barcelona fue titular en la derrota 2-7.
Anthony Gordon: su fichaje por el FC Barcelona en cifras
Antiguo club
Newcastle United
Nuevo club
FC Barcelona
Cantidad del traspaso
Hasta 80 millones de euros (incluidos los pagos por bonificaciones)
Contrato con el Barça hasta
el 30 de junio de 2031