En caso de clasificarse oficialmente a través de la repesca, Italia se incorporará al Grupo B según el sorteo oficial y debutaría en Toronto el 12 de junio a las 15:00 (las 21:00 en Italia) contra la selección anfitriona de Canadá, en la que militan David (de la Juventus), Buchanan (exjugador del Inter) y el centrocampista del Sassuolo Koné.

El segundo partido se disputará el día 18, también a las 15:00 (las 21:00 en Italia, nota del editor), contra Suiza en Los Ángeles. Los suizos cuentan con numerosos jugadores que militan o han militado en Italia, como Akanji, del Inter; Freuler, del Bolonia; Jashari, del Milan; Aebischer, del Pisa; pero también los exjugadores de la Serie A Rodríguez, Ndoye, Okafor y Widmer.

El último partido de la fase de grupos tendrá lugar el 24 de junio, una vez más a las 15:00 y, por tanto, a las 21:00 en Italia, en Seattle contra Catar, en busca de los primeros puntos en el Mundial tras la edición de 2022 como anfitriones, que terminó con 0 puntos en la fase de grupos.